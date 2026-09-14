Турецкий журналист прокомментировал игру Батракова за «Галатасарай». Алексей сделал ассист

Турецкий журналист Эмре Озджан оценил игру полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матче с «Коджаэлиспором» (1:0) в рамках 5-го тура Суперлиги. Россиянин отметился голевым пасом на победный гол.

«После выхода Батракова на поле, «Галатасарай» полностью вернулся к схеме 4-1-4-1. Это не повлияло на продуктивность, но увеличило стабильность в этой зоне и позволило команде сохранить давление. Батраков всего два раза выходил в стартовом составе. Мы говорим об игроке, который впервые уехал из России. То, что происходит в России уже много лет, ни для кого не секрет. Он молодой футболист. Ему нужна адаптация. Нам нужно увидеть хотя бы его первые 10 матчей в основе», — приводит слова Озджана NOW Spor в соцсети X.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Первое результативное действие он оформил в четвёртом матче за клуб.