Матвей Сафонов с удивлением отреагировал на критику в свой адрес на старте сезона в «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о критике в свой адрес на старте нынешнего сезона-2026/2027. Днём ранее вратарь впервые сыграл «на ноль» в текущей кампании — в матче Лиги 1 с «Брестом» (1:0). До этого россиянин пропускал голы в шести встречах подряд.

— Вас критиковали с начала сезона…

— Кто?

— Журналисты, эксперты и часть болельщиков «ПСЖ».

— Удивлён, я этого не видел — не слежу за подобным (улыбается), — приводит слова Сафонова L’Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижский клуб семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей. Всего в одной игре россиянин сохранил ворота в неприкосновенности.