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Матвей Сафонов с удивлением отреагировал на критику в свой адрес на старте сезона в «ПСЖ»

Матвей Сафонов с удивлением отреагировал на критику в свой адрес на старте сезона в «ПСЖ»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о критике в свой адрес на старте нынешнего сезона-2026/2027. Днём ранее вратарь впервые сыграл «на ноль» в текущей кампании — в матче Лиги 1 с «Брестом» (1:0). До этого россиянин пропускал голы в шести встречах подряд.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

— Вас критиковали с начала сезона…
— Кто?

— Журналисты, эксперты и часть болельщиков «ПСЖ».
— Удивлён, я этого не видел — не слежу за подобным (улыбается), — приводит слова Сафонова L’Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижский клуб семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей. Всего в одной игре россиянин сохранил ворота в неприкосновенности.

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