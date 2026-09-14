Холанд стал лучшим бомбардиром в истории дерби Манчестера

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории манчестерского дерби. В матче 4-го тура чемпионата Англии сезона-2026/2027 норвежец забил единственный гол во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Этот мяч стал для форварда девятым в ворота «МЮ», забитым в составе «горожан». Таким образом, как сообщает аккаунт АПЛ в соцсети X, Холанд опередил бывших нападающих Уэйна Руни («Манчестер Юнайтед») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), на счету которых по восемь голов в этом противостоянии. Семь мячей забили Эрик Кантона и Филип Фоден.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контракт норвежского нападающего с клубом рассчитан до 2034 года.