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Холанд стал лучшим бомбардиром в истории дерби Манчестера

Холанд стал лучшим бомбардиром в истории дерби Манчестера
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории манчестерского дерби. В матче 4-го тура чемпионата Англии сезона-2026/2027 норвежец забил единственный гол во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 60'    
Удаления: нет / Фоден – 23'

Этот мяч стал для форварда девятым в ворота «МЮ», забитым в составе «горожан». Таким образом, как сообщает аккаунт АПЛ в соцсети X, Холанд опередил бывших нападающих Уэйна Руни («Манчестер Юнайтед») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), на счету которых по восемь голов в этом противостоянии. Семь мячей забили Эрик Кантона и Филип Фоден.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контракт норвежского нападающего с клубом рассчитан до 2034 года.

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