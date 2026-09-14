15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне объяснил разгромную победу «Атлетико» над «РС» с тремя голами в концовке

Симеоне объяснил разгромную победу «Атлетико» над «РС» с тремя голами в концовке
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 5-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад», завершившегося разгромной победой мадридцев со счётом 3:0.

Испания — Ла Лига . 5-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гримальдо – 84'     0:2 Дэвид – 90'     0:3 Симеоне – 90+5'    

«Победа всегда приносит радость, но нам есть что улучшать, тем более мы сейчас строим команду. В первом тайме у них было два момента и у нас тоже два. По опасным голевым ситуациям счёт был равным — 2:2.
Во втором тайме, думаю, они не создали опасности, по крайней мере, я такого не помню. У нас тоже ничего не получалось до первого момента Джонатана [Дэвида], когда выручил вратарь, а затем назначили пенальти в результате довольно курьёзного эпизода, где удача оказалась на нашей стороне. После этого Джонатан и Джулиано спокойно реализовали свои моменты и закрыли игру.

Замены? Всё прошло хорошо. Иначе меня бы спросили, зачем я убрал