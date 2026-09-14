Симеоне объяснил разгромную победу «Атлетико» над «РС» с тремя голами в концовке

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 5-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад», завершившегося разгромной победой мадридцев со счётом 3:0.

«Победа всегда приносит радость, но нам есть что улучшать, тем более мы сейчас строим команду. В первом тайме у них было два момента и у нас тоже два. По опасным голевым ситуациям счёт был равным — 2:2.

Во втором тайме, думаю, они не создали опасности, по крайней мере, я такого не помню. У нас тоже ничего не получалось до первого момента Джонатана [Дэвида], когда выручил вратарь, а затем назначили пенальти в результате довольно курьёзного эпизода, где удача оказалась на нашей стороне. После этого Джонатан и Джулиано спокойно реализовали свои моменты и закрыли игру.

Замены? Всё прошло хорошо. Иначе меня бы спросили, зачем я убрал