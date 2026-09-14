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«Ливерпуль» готовит рекордный трансфер ради вингера сборной Бразилии — TEAMtalk

«Ливерпуль» готовит рекордный трансфер ради вингера сборной Бразилии — TEAMtalk
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«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к вингеру «Борнмута» и сборной Бразилии Райану. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в приобретении футболиста заинтересован главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола, ранее работавший с ним в «Борнмуте».

Контракт Райана с «вишнями» рассчитан до лета 2031 года. В соглашении предусмотрена сумма отступных в размере £ 130 млн (чуть больше € 150 млн), однако соответствующий пункт сможет вступить в силу только в 2027 году. «Ливерпуль» рассматривает бразильца как одного из кандидатов на замену Мохамеду Салаху.

Если сделка состоится за указанную сумму, Райан станет самым дорогим приобретением в истории клуба. В сезоне-2026/2027 бразилец провёл четыре матча в АПЛ, но пока не отметился результативными действиями.

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