«Он не понимал какие‑то моменты по ходу игры». Вратарь «Акрона» Гудиев — о Кордобе

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев прокомментировал конфликт с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой во время матча 8-го тура РПЛ. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар, Россия). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 57-й минуте колумбийский форвард упал в штрафной после лёгкого контакта с Гудиевым.

«С Кордобой мы пообщались, всё нормально. Может, он не понимал какие‑то моменты по ходу игры, а какие‑то моменты я не понимал. Это футбол, тут всегда есть эмоции. Это игра», — сказал Гудиев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У команды 20 набранных очков в восьми встречах. Отрыв от «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет четыре очка. «Акрон» с пятью баллами располагается на 14-й строчке.