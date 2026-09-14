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«Он не понимал какие‑то моменты по ходу игры». Вратарь «Акрона» Гудиев — о Кордобе

«Он не понимал какие‑то моменты по ходу игры». Вратарь «Акрона» Гудиев — о Кордобе
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Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев прокомментировал конфликт с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой во время матча 8-го тура РПЛ. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар, Россия). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

На 57-й минуте колумбийский форвард упал в штрафной после лёгкого контакта с Гудиевым.

«С Кордобой мы пообщались, всё нормально. Может, он не понимал какие‑то моменты по ходу игры, а какие‑то моменты я не понимал. Это футбол, тут всегда есть эмоции. Это игра», — сказал Гудиев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У команды 20 набранных очков в восьми встречах. Отрыв от «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет четыре очка. «Акрон» с пятью баллами располагается на 14-й строчке.

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