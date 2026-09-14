Гасилин назвал героя и антигероя 8-го тура РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин выделил главного героя и антигероя 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Неоднозначный и очень интересный тур как для лидеров, так и для команд из второй восьмёрки. «Краснодар» потерял очки, а «Акрон» мог одержать первую победу в текущем чемпионате. Героем тура назову динамовца Окишора. Его гол помог команде выиграть. Для «Динамо» сейчас очень важно добиваться успеха, потому что тренер Сандро Шварц строит новый коллектив и пытается превзойти свои прошлые результаты с динамовцами, а он уже тогда боролся за высшие места. Гол Окишора принёс важнейшие три очка. Антигероем приходится признать Гудиева. Очень жаль, потому что он проводил отличный матч против «Краснодара», но роковая ошибка в концовке, возможно, лишила «Акрон» важнейшей победы», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После восьми сыгранных матчей «Краснодар» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Далее располагаются «Спартак», московское «Динамо» и ЦСКА, у которых по 16 очков. «Зенит» отстаёт от этой группы на одно очко. Замыкают турнирную таблицу «Факел» (3) и «Родина» (4).