«В конце вышла неудача». Вратарь «Акрона» Гудиев — о пропущенном голе от «Краснодара»

Голкипер «Акрона» Виталий Гудиев высказался о пропущенном голе и ничьей с «Краснодаром» в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ. Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар, Россия) и закончилась со счётом 1:1.

«Матч был тяжёлым. Наша команда хорошо оборонялась на протяжении всей встречи, но в конце вышла неудача. Обидно. Буду ещё пересматривать момент с голом», — сказал Гудиев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У команды 20 набранных очков в восьми встречах. Отрыв от «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет четыре очка. «Акрон» с пятью баллами располагается на 14-й строчке.