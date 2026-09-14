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«В конце вышла неудача». Вратарь «Акрона» Гудиев — о пропущенном голе от «Краснодара»

«В конце вышла неудача». Вратарь «Акрона» Гудиев — о пропущенном голе от «Краснодара»
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Голкипер «Акрона» Виталий Гудиев высказался о пропущенном голе и ничьей с «Краснодаром» в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ. Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар, Россия) и закончилась со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

«Матч был тяжёлым. Наша команда хорошо оборонялась на протяжении всей встречи, но в конце вышла неудача. Обидно. Буду ещё пересматривать момент с голом», — сказал Гудиев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У команды 20 набранных очков в восьми встречах. Отрыв от «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет четыре очка. «Акрон» с пятью баллами располагается на 14-й строчке.

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