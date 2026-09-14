Батраков опубликовал пост после первого голевого действия за «Галатасарай»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков прокомментировал победу над «Коджаэлиспором» (1:0) в матче 5-го тура турецкой Суперлиги. 21-летний россиянин вышел на замену и на 71-й минуте сделал результативную передачу на победный гол.

«Хороший вечер. Три очка наши», — написал Батраков на своей странице в социальных сетях.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Первое результативное действие он оформил в четвёртом матче за клуб. После пяти туров Суперлиги в активе «Галатасарая» 13 очков, клуб занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Бешикташ» на одно очко.