«Обычно я не оказываюсь в офсайде». Холанд — о ситуации с голом в матче с «МЮ» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о голе и офсайде в матче 4-го тура чемпионата Англии сезона-2026/2027, где норвежец забил единственный мяч во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Я подумал, что, возможно, кто-то слегка коснулся мяча, потому что обычно я не оказываюсь в офсайде. Поэтому я воспринял немного лично тот факт, что Майкл Оливер решил, будто я был в положении «вне игры»! Но я посмотрел на тренера, и он показал мне большой палец вверх. Тогда я понял, что гол засчитают, и уже готовился пойти и отпраздновать его.

Всегда приятно выигрывать футбольные матчи, и я никогда не воспринимаю это как должное. Но особенно приятно победить на «Олд Траффорд», играя вдесятером, — это очень сложная задача. Поэтому особенно здорово», — сказал Холанд в послематчевом интервью Sky Sports.

Позже ассоциация арбитров Премьер-лиги Pro Ref признала ошибку в эпизоде с голом нападающего «Манчестер Сити»