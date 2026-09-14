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«Обычно я не оказываюсь в офсайде». Холанд — о ситуации с голом в матче с «МЮ» в АПЛ

«Обычно я не оказываюсь в офсайде». Холанд — о ситуации с голом в матче с «МЮ» в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о голе и офсайде в матче 4-го тура чемпионата Англии сезона-2026/2027, где норвежец забил единственный мяч во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 60'    
Удаления: нет / Фоден – 23'

«Я подумал, что, возможно, кто-то слегка коснулся мяча, потому что обычно я не оказываюсь в офсайде. Поэтому я воспринял немного лично тот факт, что Майкл Оливер решил, будто я был в положении «вне игры»! Но я посмотрел на тренера, и он показал мне большой палец вверх. Тогда я понял, что гол засчитают, и уже готовился пойти и отпраздновать его.

Всегда приятно выигрывать футбольные матчи, и я никогда не воспринимаю это как должное. Но особенно приятно победить на «Олд Траффорд», играя вдесятером, — это очень сложная задача. Поэтому особенно здорово», — сказал Холанд в послематчевом интервью Sky Sports.

Позже ассоциация арбитров Премьер-лиги Pro Ref признала ошибку в эпизоде с голом нападающего «Манчестер Сити»