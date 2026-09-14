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Разгромная победа «Спартака» над «Ростовом» — в видеообзоре матча 8-го тура РПЛ

Разгромная победа «Спартака» над «Ростовом» — в видеообзоре матча 8-го тура РПЛ
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Накануне состоялся матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский «Спартак» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты хозяев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Фернандеш – 26'     2:0 Солари – 56'     3:0 Массалыга – 89'    
Удаления: нет / Кучаев – 90'

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Спартака» в VK.

После восьми матчей чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Факелом» 16 сентября, а подопечные Джонатана Альбы проведут матч с московским «Динамо» 17 сентября.