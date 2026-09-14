15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 14 сентября

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 14 сентября
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоятся четыре матча в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Первой лиги.

Расписание матчей 11-го тура Первой лиги на 14 сентября (время московское):

  • 18:00. КАМАЗ — «Челябинск»;
  • 18:00. «Спартак» Кострома — «Нефтехимик»;
  • 18:30. «Шинник» — «Урал»;
  • 19:30. «Велес» — «Сочи».

Напомним, первое место в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками в 11 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и московское «Торпедо» (третье и четвёртое места соответственно), у которых по 19 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин подвёл итоги матча 11-го тура Первой лиги с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android