Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, состоятся четыре матча в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Первой лиги.

Расписание матчей 11-го тура Первой лиги на 14 сентября (время московское):

18:00. КАМАЗ — «Челябинск»;

18:00. «Спартак» Кострома — «Нефтехимик»;

18:30. «Шинник» — «Урал»;

19:30. «Велес» — «Сочи».

Напомним, первое место в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками в 11 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и московское «Торпедо» (третье и четвёртое места соответственно), у которых по 19 очков.