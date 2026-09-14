ЦСКА почтил память Сергея Перхуна, подняв его футболку под своды домашнего стадиона

Московский ПФК ЦСКА почтил память своего бывшего голкипера Сергея Перхуна, который в 2001 году погиб от черепно-мозговой травмы, полученной во время матча. Так, перед игрой 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги представители ЦСКА подняли футболку Перхуна под своды домашнего стадиона — «ВЭБ Арены».

Фото: ПФК ЦСКА

Отмечается, что футболка будет закреплена под сводами домашней арены навсегда.

«ПФК ЦСКА навсегда поднял футболку Сергея Перхуна под своды ВЭБ Арены. Недавно исполнилось 25 лет со дня трагической гибели вратаря нашей команды Сергея Перхуна. Теперь майка с номером 16, который ранее был выведен из обращения, закреплена как дань памяти и уважения голкиперу ЦСКА. Всегда помним», — написала пресс-служба армейцев.