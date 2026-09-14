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Вингер «Зенита» Луис Энрике подвёл итоги матча с «Локомотивом»

Вингер «Зенита» Луис Энрике подвёл итоги матча с «Локомотивом»
Комментарии

Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу петербуржцев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

— Вы стали автором победного гола. Что скажете по этому поводу?
— Очень счастлив, что забил первый гол в чемпионате. До этого тоже было много моментов, но, увы, не получалось отличиться. Тем не менее продолжал работать. И очень рад, что наконец‑то забил. Но, конечно же, важнее всего, что мы выиграли, и я смог этому помочь.

— Почему первый тайм в исполнении «Зенита» отличался от второго?
— Считаю, и в первом тайме мы играли неплохо, но что‑то не получалось в завершении атак. После перерыва в принципе продолжили играть так же, при этом верили в свои силы. Стало получаться лучше, и в какой‑то момент удалось сравнять счёт и выйти потом вперёд. Повторюсь: с первой до последней минуты верили в свой успех.

— Что сказал Сер