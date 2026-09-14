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Игрок «Спартака» Умяров: все хотели победить «Ростов» после двух невнятных матчей

Игрок «Спартака» Умяров: все хотели победить «Ростов» после двух невнятных матчей
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по итогам матча 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». В прошедшей накануне встрече подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счётом 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Фернандеш – 26'     2:0 Солари – 56'     3:0 Массалыга – 89'    
Удаления: нет / Кучаев – 90'

«Вся игра с «Ростовом» далась тяжело. В начальной стадии, наверное, не слишком правильно играли. Все знали, что «Ростов» будет прессинговать. Хотели первую линию прессинга перебивать. Но первые 10-15 минут — тяжело давалось. Ошибались много, «Ростов» накрывал. Хорошо, что не пропустили в эти минуты, перетерпели и добились своего.

В плане результата хорошо, что мы выиграли. Все хотели победить после двух невнятных матчей — с точки з