Игорь Дмитриев озвучил свою цель в «Спартаке»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что ставит перед собой цель победить в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге с красно-белыми. После восьми туров РПЛ этого сезона подопечные Хуана Карлоса Карседо, набрав 16 очков, занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар».

— Какую оценку дал бы своему первому году в «Спартаке»?

— Я безумно счастлив, что закрепился в такой команде. Тем более что сразу удалось выиграть трофей — Кубок России. Просто замечательно! При этом, конечно, хочется больше играть, ещё чаще побеждать. А главная цель понятна — выиграть со «Спартаком» чемпионат, — приводит слова Дмитриева официальный сайт «Спартака».