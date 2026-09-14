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Игорь Дмитриев озвучил свою цель в «Спартаке»

Игорь Дмитриев озвучил свою цель в «Спартаке»
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Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что ставит перед собой цель победить в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге с красно-белыми. После восьми туров РПЛ этого сезона подопечные Хуана Карлоса Карседо, набрав 16 очков, занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар».

— Какую оценку дал бы своему первому году в «Спартаке»?
— Я безумно счастлив, что закрепился в такой команде. Тем более что сразу удалось выиграть трофей — Кубок России. Просто замечательно! При этом, конечно, хочется больше играть, ещё чаще побеждать. А главная цель понятна — выиграть со «Спартаком» чемпионат, — приводит слова Дмитриева официальный сайт «Спартака».

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