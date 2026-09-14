Игрок «Краснодара» Пальцев прокомментировал ничью в матче с «Акроном»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев прокомментировал ничью в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:1.

— Был ли «Акрон» сильнее в этом матче? Как оценишь команду соперника?

— Да не сказал бы. Хорошая, крепкая команда, ещё весь сезон впереди, только 8-й тур. Ещё рано что-то говорить. Это футбол, здесь каждая команда может выиграть у другой.

— Действительно эта ничья может восприняться как поражение?

— Да. Лучше три очка, чем одно, — сказал Валентин Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.