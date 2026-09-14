Юрий Сёмин: если Батраков хочет стабильно играть, он должен делать результативные действия

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на первое результативное действие Алексея Батракова в турецком «Галатасарае». Накануне полузащитник отметился результативной передачей в игре с клубом «Коджаэлиспор».

«Батракова для того и взяли, чтобы он делал результативные действия. Ничего тут необычного нет (смеётся). Если он хочет быть в стартовом составе и стабильно играть в «Галатасарае», Алексей должен делать результативные действия. Сейчас ему предоставляют возможности, потому что он играет и в стартовом составе, и выходит на замену. Это обычное явление. У него такое амплуа», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.