Антон Заболотный назвал самый комфортный клуб в своей карьере

Бывший нападающий ряда российских команд Антон Заболотный назвал самый комфортный клуб в своей профессиональной карьере футболиста. Заболотный выступал в том числе за «Зенит», ЦСКА и московский «Спартак».

— Если пробежаться по футбольной части твоей карьеры… У тебя была масса клубов. Где тебе было комфортнее всего?

— Самый комфортный клуб для меня был ЦСКА.

— ЦСКА в детстве или уже во взрослой карьере?

— Во взрослой.

— Почему? Чем он отличается от остальных клубов?

— Ну смотри. Во всех низших лигах был такой лёгкий дискомфорт, потому что не такие хорошие условия, как в топ-клубах, не такой большой заработок, как в топ-клубах, плюс много таких организационных вопросов. Если брать уже из топовых команд, там, например, «Зенит», ЦСКА и «Спартак», то у меня уже расходятся мнения, потому что если ты задаёшь мне вопрос, где комфортнее всего, то, конечно же, в ЦСКА. Потому что моё детство прошло в детско-юношеской школе ЦСКА, я, можно сказать, красно-синий с детства. В основе у нас был классный коллектив: Федя Чалов, Игорь Дивеев, Ваня Обляков. Мы дружили семьями, ходили в рестораны. Мойзес, Виллиан Роша, Келвен – мы все сдружились. Это была самая семейная обстановка в клубе, – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».