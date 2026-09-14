«Бавария» следит за ситуацией вокруг Флориана Вирца в «Ливерпуле» — TEAMtalk

Мюнхенская «Бавария» внимательно следит за ситуацией вокруг немецкого атакующего полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца, в отношении которого назревает беспокойство в мерсисайдском клубе. Об этом сообщает TEAMtalk. По данным источника, некоторые люди в «Ливерпуле» обеспокоены тем, что Вирц пока не может проявить себя с лучшей стороны в Англии.

Отмечается, что «Бавария» и прежде интересовалась Вирцем, однако Флориан принял решение перейти из «Байера» именно в «Ливерпуль». Источник подчёркивает, что в мерсисайдском клубе не стремятся избавиться от хавбека и пока ещё сохраняют веру в него.

Вирц выступает за «красных» с лета 2025 года. Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2030-го.