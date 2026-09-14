Первый тренер Батракова в «Локо» высказался о дебютном голевом пасе игрока в «Галатасарае»

Первый тренер полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в «Локомотиве» Андрей Алтухов отреагировал на первое результативное действие футболиста в турецком клубе. Накануне полузащитник отметился результативной передачей в игре с клубом «Коджаэлиспор».

«Естественно, что очень рад за Алексея. Хотелось, чтобы результативное действие произошло раньше и их было больше. Однако у меня нет никаких сомнений, что их будет больше. Очень порадовали комментарии тренера «Галатасарая». Я говорю о том, что он озвучил, как видит действия Алексея на поле: игра без мяча, игра с мячом. Его виденье очень близко и понятно. Я с ним согласен на 100 процентов. У Алексея есть условия для дальнейшего развития. Также уверен, что он не разочарует тренера «Галатасарая», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.