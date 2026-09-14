15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Батракова в «Локо» высказался о дебютном голевом пасе игрока в «Галатасарае»

Первый тренер Батракова в «Локо» высказался о дебютном голевом пасе игрока в «Галатасарае»
Комментарии

Первый тренер полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в «Локомотиве» Андрей Алтухов отреагировал на первое результативное действие футболиста в турецком клубе. Накануне полузащитник отметился результативной передачей в игре с клубом «Коджаэлиспор».

Турция — Суперлига . 5-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
1 : 0
Коджаэлиспор
Измит
1:0 Бардакджи – 71'    

«Естественно, что очень рад за Алексея. Хотелось, чтобы результативное действие произошло раньше и их было больше. Однако у меня нет никаких сомнений, что их будет больше. Очень порадовали комментарии тренера «Галатасарая». Я говорю о том, что он озвучил, как видит действия Алексея на поле: игра без мяча, игра с мячом. Его виденье очень близко и понятно. Я с ним согласен на 100 процентов. У Алексея есть условия для дальнейшего развития. Также уверен, что он не разочарует тренера «Галатасарая», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Первое голевое действие Батракова в Турции! Вышел на замену и помог с командой-сенсацией
Первое голевое действие Батракова в Турции! Вышел на замену и помог с командой-сенсацией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android