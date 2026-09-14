15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» ответили, будет ли клуб рассматривать свободных агентов после закрытия ТО

В «Динамо» ответили, будет ли клуб рассматривать свободных агентов после закрытия ТО
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, будут ли бело-голубые рассматривать подписание свободных агентов после закрытия летнего трансферного окна. Он заявил, что клуб закрыл основные селекционные задачи в летнее окно. Однако рынок свободных агентов всё равно будет изучен, подчеркнул функционер.

— Будет ли «Динамо» рассматривать свободных агентов?
— Мы посмотрим, какие есть возможности. Но те задачи, которые мы перед собой ставили, по позициям, на данный момент считаем решёнными, — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил на вопрос о возможном возвращении Захаряна в клуб