В «Динамо» ответили, будет ли клуб рассматривать свободных агентов после закрытия ТО

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, будут ли бело-голубые рассматривать подписание свободных агентов после закрытия летнего трансферного окна. Он заявил, что клуб закрыл основные селекционные задачи в летнее окно. Однако рынок свободных агентов всё равно будет изучен, подчеркнул функционер.

— Будет ли «Динамо» рассматривать свободных агентов?

— Мы посмотрим, какие есть возможности. Но те задачи, которые мы перед собой ставили, по позициям, на данный момент считаем решёнными, — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.