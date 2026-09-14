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«Фантастический потенциал». Жозе Моуринью оценил полузащитника «Реала» Гюлера

«Фантастический потенциал». Жозе Моуринью оценил полузащитника «Реала» Гюлера
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью оценил турецкого атакующего полузащитника «сливочных» Арду Гюлера.

«Есть люди, которые лучше меня разбираются в его развитии, в том, как он изменился физически. Но для меня его качества невероятны: его видение игры, его решительность, стабильность, которую он привносит в игру команды, его умение создавать моменты. Я думаю, у него фантастический потенциал, и у него уже очень впечатляющая статистика. Мы проводим более глубокий анализ. Возможно, я не хочу в очередной раз повторять слово «лучший». Но да, Гюлер действительно один из лучших», — приводит слова Моуринью AS.

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