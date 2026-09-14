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Артём Карпукас оценил победу «Зенита» над «Локомотивом»

Артём Карпукас оценил победу «Зенита» над «Локомотивом»
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артём Карпукас высказался по итогам матча 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Ранее хавбек выступал за железнодорожников, к сине-бело-голубым он присоединился в летнее трансферное окно.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

— Очень хотелось победить, в том числе потому, что играл против бывшей команды. Со всеми ребятами поддерживаю связь. Хотелось их обыграть.

— Успели пообщаться с ними до или после матча?
— Об