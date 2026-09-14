Артём Карпукас оценил победу «Зенита» над «Локомотивом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артём Карпукас высказался по итогам матча 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Ранее хавбек выступал за железнодорожников, к сине-бело-голубым он присоединился в летнее трансферное окно.

— Очень хотелось победить, в том числе потому, что играл против бывшей команды. Со всеми ребятами поддерживаю связь. Хотелось их обыграть.

— Успели пообщаться с ними до или после матча?

— Об