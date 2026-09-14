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Наиль Умяров ответил на вопрос, почему игроки «Спартака» мало бьют из-за штрафной

Наиль Умяров ответил на вопрос, почему игроки «Спартака» мало бьют из-за штрафной
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, почему игроки красно-белых мало бьют из-за штрафной. На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

— Почему игроки «Спартака» мало бьют из-за штрафной?
— Игроки в основном в низком блоке. Каждый раз, когда есть возможность, я стараюсь бить. Эти возможности не всегда предоставляются. Хотелось бы, конечно, больше бить, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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