Тренер «Реала» Моуринью объяснил свои резонансные слова про три месяца

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью объяснил свои резонансные слова про три месяца. Ранее он заявил: «Ещё три месяца, и вы увидите тот «Реал», который хотите видеть». Данное высказывание вызвало дискуссии в СМИ и соцсетях.

«Я прошу три месяца, другие просят десять лет… Возможно, я не очень верно выразился. Я имел в виду, что за три месяца я хочу сделать команду лучше, чем сегодня. Но у меня нет никакой волшебной формулы, которая позволила бы нам достичь невероятного уровня за три месяца. В каждом матче и на каждой тренировке цель — совершенствоваться. Когда команда дольше играет вместе и дольше работает тренер, у неё больше шансов стать сильнее», — приводит слова Моуринью AS.