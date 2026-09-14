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«Дети смотрят, а он рухнул и корячится». Отец Гудиева — о провокации Кордобы

«Дети смотрят, а он рухнул и корячится». Отец Гудиева — о провокации Кордобы
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Отец вратаря «Акрона» Виталия Гудиева Казимир Гудиев высказался о провокации нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в адрес голкипера тольяттинской команды в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ. На 57-й минуте колумбийский форвард упал в штрафной после лёгкого контакта с Гудиевым. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

«Виталий хотел по-дружески похлопать по плечу Кордобу. В итоге Кордоба ткнул Виталику мячом в живот и что-то там сказал на своём языке. Эти провокации выглядят смешно, но я не обращаю на это внимания. Я больше смотрел, как судья себя поведёт. Судьи же могут трактовать по-своему. Это же просто футбольные хитрости, которые не красят игру. Однако я не вижу в этом большой проблемы.

Просто был неприятный момент. Виталик к нему с добром, а Кордоба со злостью. Я такие моменты оставляю без внимания. Вчера с Виталиком по телефону говорили — даже не обсуждали этот момент, просто мимо пропустили. В том матче было много прекрасных моментов со стороны защитников, атаки. Можно сосредоточить внимание на чём-то другом. Хотя неприятно — это же на всю страну. Дети смотрят, а он рухнул и корячится. Удел каждого», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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