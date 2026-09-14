Моуринью — о Тчуамени в сборной Франции: думаю, Зидан — человек здравого смысла

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможном вызове полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени в сборную Франции на ближайшую международную паузу в сезоне.

«Я не знаю планов главного тренера сборной Франции на время ближайшего международного перерыва. Но в любом случае мы должны уважать его решение. Я не знаю, что для Тчуамени будет лучше: остаться в «Реале» и тренироваться или же получать игровое время в национальной сборной.

Вероятно, лучшим вариантом для Орельена было бы играть за сборную с контролируемым количеством игрового времени, что позволит ему развиваться, а не накапливать переизбыток игрового времени и усталости.

Я не разговаривал с Зиданом [по поводу Тчуамени], но думаю, что он человек здравого смысла и знает, что для футболиста лучше. Орельен должен отправиться в сборную, не ставя под угрозу дальнейшее игровое будущее. Не разговаривал с Зиданом лично, но я уверен, что он примет правильное решение», — приводит слова Моуринью AS.