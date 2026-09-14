Бундеслига отреагировала на победу Александра Зверева на US Open — 2026

Пресс-служба Бундеслиги опубликовала поздравление для второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева после его победы на US Open – 2026. В финале он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Этот титул стал для Зверева вторым в сезоне и одновременно в карьере на турнирах «Большого шлема» — в июне текущего года он выиграл «Ролан Гаррос».