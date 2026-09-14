Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную тура Лиги 1 по версии известного французского онлайн-издания L'Equipe. Сафонов стал единственным футболистом в этой команде с оценкой восемь баллов — все остальные игроки получили по семёрке.

В 4-м туре Лиги 1 «ПСЖ» играл с «Брестом» (1:0). Всего футболисты «Бреста» нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, но не смогли отправить мяч в сетку.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В след