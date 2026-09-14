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Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe

Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную тура Лиги 1 по версии известного французского онлайн-издания L'Equipe. Сафонов стал единственным футболистом в этой команде с оценкой восемь баллов — все остальные игроки получили по семёрке.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

В 4-м туре Лиги 1 «ПСЖ» играл с «Брестом» (1:0). Всего футболисты «Бреста» нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, но не смогли отправить мяч в сетку.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В след