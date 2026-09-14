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Моуринью отреагировал на резонансное заявление Ямаля о «Золотом мяче»

Моуринью отреагировал на резонансное заявление Ямаля о «Золотом мяче»
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отреагировал на резонансное заявление вингера «Барселоны» Ламина Ямаля о «Золотом мяче». Накануне молодой испанец заявил, что заслуживает эту награду больше нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

— Ламин говорит, что заслуживает «Золотого мяча» больше всех.
— Я не могу комментировать заявления всех. Но я уважаю высказывания каждого игрока, — цитирует Моуринью AS.

По итогам минувшего сезона Ямаль в составе «Барселоны» выиграл Примеру. В составе сборной Испании 19-летний вингер завоевал золото чемпионата мира.

Победителей объявят на церемонии вручения «Золотого мяча» 26 октября в Лондоне.

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