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Сёмин: номинация Сафонова на премию лучшего вратаря года — заслуга российского футбола

Сёмин: номинация Сафонова на премию лучшего вратаря года — заслуга российского футбола
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин отреагировал на номинацию голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на премию имени Льва Яшина, которая вручается лучшему вратарю года. Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября.

«Я думаю, что Сафонов номинирован по делу. Он находится в команде, которая выигрывает все мировые титулы. Матвей является игроком стартового состава. Он провёл много матчей, в которых был великолепен. Здесь нет неожиданности. Другое дело, выиграет ли он. По всей видимости, выиграет чемпион мира Симон. Однако сама номинация — большая заслуга Сафонова и российской лиги, в которой он играл. Это заслуга «Краснодара» и всего российского футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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