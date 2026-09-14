Антон Заболотный рассказал о своей первой реакции на проваленный допинг-тест

Бывший нападающий «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный вспомнил, как отреагировал на новость, что он провалил допинг-тест. Это произошло в начале мая, а 6 августа РУСАДА дисквалифицировало Заболотного на шесть месяцев.

«В начале апреля мне позвонили из РУСАДА и сказали, что у меня положительная проба. Я был в шоке. Я подумал, что это развод. Мы пробили номер телефона, это оказалось правдой. После этого звонка у меня была самая ужасная тренировка в жизни: бегал на ватных ногах. Такое чувство, будто умер близкий человек. Я хотел плакать», – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».