В «Спартаке» подвели итоги трансферного окна

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил итоги летнего трансферного окна для московского клуба. Летом состав красно-белых пополнили защитник Виктор Парада и нападающий Мирлинд Даку. Трансферное окно в России закрылось 11 сентября.

— Что думаете о результатах трансферного окна для «Спартака»?

— Мы взяли тех, кого посчитали необходимым. Мы не зарабатываем очки в таблицу во время трансферного окна, мы зарабатываем очки на поле, — приводит слова Кахигао «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар».