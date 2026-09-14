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В «Спартаке» подвели итоги трансферного окна

В «Спартаке» подвели итоги трансферного окна
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил итоги летнего трансферного окна для московского клуба. Летом состав красно-белых пополнили защитник Виктор Парада и нападающий Мирлинд Даку. Трансферное окно в России закрылось 11 сентября.

— Что думаете о результатах трансферного окна для «Спартака»?
— Мы взяли тех, кого посчитали необходимым. Мы не зарабатываем очки в таблицу во время трансферного окна, мы зарабатываем очки на поле, — приводит слова Кахигао «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

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