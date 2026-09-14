«Защита играла ужасно». Первый тренер Сафонова оценил игру Матвея на старте сезона в «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил игру российского вратаря на старте текущего сезона.

«Я считаю, что пропущенные мячи «ПСЖ» на старте сезона — это вопрос обороны, она ужасно играла. А Матвей что мог, то и делал, уровень свой поддерживал. На него оказывается большое давление, он постоянно в напряжении, но Матвей психологически устойчив. Если команда наладит игру в обороне, это будет не последний сухой матч. А в целом Матвей провёл начало сезона без провалов, если бы они были, его бы уже поменяли. Он демонстрирует уверенную игру, без срывов. Конечно, без ошибок не бывает, но в целом он сейчас на нормальном уровне. А первая игра «на ноль» в сезоне вселит дополнительную уверенность. К тому же, если не пропустили, значит, взаимодействие с защитниками наладилось, они выполняют команды Матвея», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александр