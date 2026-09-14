Марсело Гальярдо возглавил сборную Эквадора

Сборная Эквадора в соцсетях официально объявила о назначении Марсело Гальярдо на пост главного тренера. Срок контракта и другие детали сотрудничества сторон не уточняются.

Гальярдо сменил у руля эквадорской национальной команды Себастьяна Беккасесе. Прошлый тренер решил уйти из сборной Эквадора после поражения от Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Эквадорцы не сумели выйти в 1/8 финала, после чего Беккасесе объявил о своём уходе из сборной.

Последним местом работы Гальярдо был аргентинский «Ривер Плейт». Ранее он также возглавлял саудовский «Аль-Иттихад» и уругвайский «Насьональ».