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Марсело Гальярдо возглавил сборную Эквадора

Марсело Гальярдо возглавил сборную Эквадора
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Сборная Эквадора в соцсетях официально объявила о назначении Марсело Гальярдо на пост главного тренера. Срок контракта и другие детали сотрудничества сторон не уточняются.

Гальярдо сменил у руля эквадорской национальной команды Себастьяна Беккасесе. Прошлый тренер решил уйти из сборной Эквадора после поражения от Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Эквадорцы не сумели выйти в 1/8 финала, после чего Беккасесе объявил о своём уходе из сборной.

Последним местом работы Гальярдо был аргентинский «Ривер Плейт». Ранее он также возглавлял саудовский «Аль-Иттихад» и уругвайский «Насьональ».

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