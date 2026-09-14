«Номера блатные 999». Антон Заболотный рассказал о своём автопарке

Бывший нападающий «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный рассказал о своём автопарке, отметив, что сейчас он уже «переболел машинами».

«У меня в семье три машины. Первая – Mercedes 450: с бензиновым двигателем, без турбин и понтов. Даже диски не золотые, матовые. Обошлись в 450 тысяч. В Москве она самая рациональная: мягкая, комфортная. Она 2019 года, езжу уже семь лет – накатал где-то 50-60 тысяч километров. Номера блатные – 999, они выпали случайно. Вторая машина жены, а третья – Mercedes GLS, катаюсь на нем зимой. Мне нравится «мерс».

Я вожу с 18 лет: катался с отцом, он меня обучал на закрытых дорогах. Тогда и купил первую машину – Audi A5. Я был в «Волгаре», дико на неё копил – потратил 900 тысяч рублей. Сейчас уже переболел машинами. У меня был гелик, погазовал и всё. Теперь надо оптимизировать бюджет. Зачем мне дорогие тачки? Кому мне что доказывать?» – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».