Стало известно, кто чаще всех использует российских игроков в РПЛ, а кто — реже всех

Московский «Локомотив» стал командой, которая использует российских футболистов в матчах Альфа-Банк РПЛ этого сезона чаще всех, а «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» — командами, которые используют отечественных игроков реже всех. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Так, по данным источника, 83% от игровых минут «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ провели россияне. В «Зените» и «Спартаке» — по 39%.

Фото: Телеграм-канал Opta Sports

После восьми туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». «Спартак» — второй, «Зенит» — пятый. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». «Локомотив» располагается на 13-й строчке.