Полузащитник «Спартака» Жедсон ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. После восьми стартовых туров «Спартак» идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

«Я оптимист и позитивно настроен на этот сезон. Не хочу говорить, что мы самая сильная или самая слабая команда, потому что каждый матч — вызов. Нужно говорить о таком по итогам. Уверен, если мы будем работать так же, как сейчас, то всё в наших руках, всё возможно», — сказал Жедсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.