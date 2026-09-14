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«Бавария» презентовала новую форму в честь Октоберфеста

«Бавария» презентовала новую форму в честь Октоберфеста
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Мюнхенская «Бавария» на своём сайте представила новый комплект формы от немецкого спортивного бренда adidas, посвящённый Октоберфесту 2026 года.

Фото: FC Bayern/adidas

«Когда в Мюнхене начинается Октоберфест и традиции сочетаются с жизнелюбием и футбольным духом, настаёт время для новой футболки ФК «Бавария»! Наш клуб снова объединяется с adidas, чтобы в этом году перенести на поле особую атмосферу Октоберфеста. Новая футболка сочетает традиционный мюнхенский стиль с современным, уверенным дизайном, воспевая всё, что делает этот период таким особенным: жизнелюбие, чувство общности и разнообразие.

Красочный цветочный узор представляет собой современную интерпретацию традиционных цветочных мотивов. Различные яркие цвета отражают множество граней – красочных, ярких и разнообразных – и передают уникальную атмосферу, которая характеризует Мюнхен каждый год во время Октоберфеста», — сказано на сайте «Баварии».

Отмечается, что мюнхенский клуб проведёт в этой форме свой ближайший матч.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
18 сентября 2026, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался