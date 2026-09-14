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Воспитанник ЦСКА Чурилов: Игдисамов — фанат своего дела, он добьётся, чего хочет

Воспитанник ЦСКА Чурилов: Игдисамов — фанат своего дела, он добьётся, чего хочет
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Воспитанник ПФК ЦСКА Вадим Чурилов высказался о главном тренере армейской команды Дмитрии Игдисамове. Сейчас футболист выступает в «Торпедо», но с Игдисамовым он пересекался в молодёжке ЦСКА.

«С Игдисамовым я работал не только в молодёжке ЦСКА, но и в академии армейского клуба с самых юных лет. Он одна из главных фигур в футболе для меня, который сделал самый большой вклад в моё развитие. Конечно, он может побороться за медали с ЦСКА в этом сезоне РПЛ. Игдисамов — большой фанат своего дела, очень много работает. Он добьётся, чего хочет. У таких людей всегда всё будет получаться», — сказал Чурилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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