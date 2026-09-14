«Есть проблемы с судейством». В «Зените» высказались о трёх поражениях в этом сезоне РПЛ

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что в клубе не видят проблем в трёх поражениях на старте нового сезона Альфа-Банк РПЛ. После восьми туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице с 15 очками, лидирует «Краснодар», набравший 20 очков.

«Атмосфера в команде нормальная. Если вы смотрели прошлый сезон, то там у нас тоже после семи туров было 12 очков. Так что ничего не потеряно. Все будут терять очки, мы будем работать, чтобы потерь было меньше, но прекрасно понимаем, что невозможно выиграть все матчи. Тем более что есть проблемы с судейством», — приводит слова Оливейры ТАСС.