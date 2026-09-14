Заболотный рассказал, как Черчесов советовал ему стать негодяем и мразью

Бывший нападающий «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный вспомнил совет от ныне главного тренера грозненского «Ахмата» Станислава Черчесова. Заболотный выступал за сборную России под руководством Черчесова.

– Самый памятный разговор с Черчесовым?

– Скорее всего, это было во время квалификации на Евро-2020. Он мне сказал: «Хорошие люди не играют в футбол. Ты слишком хороший человек, тебе нужно стать негодяем и мразью. Нападающий должен быть крысой». Я иногда воспроизвожу это на поле: играю агрессивно и хитро. Но в жизни я неконфликтный человек, – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».