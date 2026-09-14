Валерий Газзаев высказался о номинации Матвея Сафонова на приз лучшего вратаря года

Бывший главный тренер ряда российских клубов Валерий Газзаев отреагировал на номинацию голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на премию имени Льва Яшина, которая вручается лучшему вратарю года. Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября.

«Сафонов сыграл решающую роль в Лиге чемпионов, прекрасно играл в национальном первенстве. Конечно, он один из кандидатов на получение приза Яшина. Надеемся, он его получит», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года.