В «Зените» заявили, что Соболев пока выигрывает конкуренцию у Аугусто

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что нападающий команды Александр Соболев пока выигрывает конкуренцию у бразильского форварда Фелипе Аугусто, который присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно.

«Соболев сейчас забивает, выиграл конкуренцию. Аугусто ждёт свой шанс, но Соболев забивает и не даёт поводов себя менять. Молодец, что справляется с давлением и помогает команде. Соболев заслужил место в старте, это наш лучший бомбардир, он забивает, борется. Мы довольны [Аугусто]. Филипе — новый футболист, которому нужно привыкнуть к чемпионату. Мы с ним работаем и надеемся, что в будущем он будет помогать команде», — приводит слова Оливейры ТАСС.