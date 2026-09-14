В «ПСЖ» выступили с заявлением по травме Ашрафа Хакими

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала заявление относительно травмы защитника команды Ашрафа Хакими. Футболист получил повреждение в матче 4-го тура французской Лиги 1. Марокканец был заменён на 39-й минуте.

«Получивший травму правого бедра во время вчерашнего матча с «Брестом» Ашраф Хакими останется под наблюдением медицинской бригады в течение следующих двух дней. По истечении этого периода будет проведено новое медицинское обследование», — сказано в заявлении парижан.

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