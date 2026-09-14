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В «ПСЖ» выступили с заявлением по травме Ашрафа Хакими

В «ПСЖ» выступили с заявлением по травме Ашрафа Хакими
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Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала заявление относительно травмы защитника команды Ашрафа Хакими. Футболист получил повреждение в матче 4-го тура французской Лиги 1. Марокканец был заменён на 39-й минуте.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

«Получивший травму правого бедра во время вчерашнего матча с «Брестом» Ашраф Хакими останется под наблюдением медицинской бригады в течение следующих двух дней. По истечении этого периода будет проведено новое медицинское обследование», — сказано в заявлении парижан.

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