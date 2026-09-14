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«Совсем другие идеи». Жоао Виктор сравнил Игдисамова и Челестини

«Совсем другие идеи». Жоао Виктор сравнил Игдисамова и Челестини
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Защитник ПФК ЦСКА Жоао Виктор сравнил нынешнего тренера команды Дмитрия Игдисамова с бывшим наставником Фабио Челестини. Он констатировал, что у этих специалистов разные идеи и подходы.

— В чём отличие Игдисамова от Челестини?
— У всех есть преимущества и недостатки. Игдисамов знает всех молодых игроков, он даёт нам много возможностей проявить себя вне зависимости от того, в каком турнире играем. Фабио был совсем с другими идеями и подходом.

— Игдисамов – молодой тренер. Тебе легко слушать и выполнять, что он говорит, или можешь с ним поспорить?
— В нашей команде есть дисциплина, которую никто из игроков не нарушает. Но, безусловно, дискуссии и обсуждения – это часть футбола.

Возьмём, например, Гвардиолу. Я уверен, что он часто вступает в споры с игроками, они общаются. В таких дискуссиях рождается истина, и ты ещё больше учишься, — цитирует Виктора «МЯЧ RU».

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