«Шинник» — «Урал»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 14 сентября, в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 встретятся ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Шинник» в Ярославле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. В роли главного арбитра выступит Ранэль Зияков. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первое место в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками в 11 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и московское «Торпедо» (третье и четвёртое места соответственно), у которых по 19 очков.