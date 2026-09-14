Антон Заболотный признался, что мог перейти в «Кристал Пэлас»

Бывший нападающий московского «Спартака», ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный сообщил, что однажды мог перейти в лондонский «Кристал Пэлас». По словам Заболотного, это было в то время, когда он выступал за «Тосно» — с 2016 по 2017 год.

«Тогда они играли в Чемпионшипе, а я – в «Тосно». На сборах в Словении я понравился президенту «Динамо Загреб». Он хотел через полгода перепродать меня в «Пэлас», но не получилось. Я никогда не ставил агенту задачу уехать в Европу. Мне предлагали [перейти] в Китай и Турцию, но я не захотел. Если уезжать, то в раннем возрасте, как Головин в «Монако». Поэтому я понимаю переход Батракова в «Галатасарай»: он уехал играть в Лиге чемпионов», – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».