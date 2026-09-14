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Валерий Газзаев оценил новичков ЦСКА, пришедших в летнее трансферное окно

Валерий Газзаев оценил новичков ЦСКА, пришедших в летнее трансферное окно
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Российский тренер Валерий Газзаев оценил новичков ЦСКА, пришедших в летнее трансферное окно.

«Олейников — хорошее приобретение, серьёзный игрок с серьёзными возможностями. Мы видели, на что он способен. Тем более свою карьеру он начинал в ЦСКА, это хороший современный форвард, который может играть по всему фронту атаки.

Аззи — тоже очень хорошее приобретение. Он быстрый, жёсткий, очень активно играет в атаке. Сегодня как раз такие требования к крайним защитникам. А что касается Бориско, это хороший вратарь, ему предстоит выиграть конкуренцию. Пока Акинфеев не может восстановиться, Тороп с каждым матчем играет всё лучше и лучше. С приходом Бориско у ЦСКА хороший комплект вратарей. В своё время было три великолепных вратаря — Акинфеев, Габулов и Мандрыкин, Царствия Небесного. Была хороша конкуренция, сейчас в клубе в этом плане тоже хорошая тенденция», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После восьми матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 16 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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